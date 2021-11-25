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КХЛ

Гол Гусева помог СКА обыграть "Ак Барс" в матче КХЛ

Петербургский клуб победил со счетом 4:3 в овертайме
Никита Гусев (СКА) и Стивен Кэмпфер ("Ак Барс") Егор Алеев/ТАСС
Описание
Никита Гусев (СКА) и Стивен Кэмпфер ("Ак Барс")
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Казанский "Ак Барс" уступил петербургскому СКА в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:4. Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 4 311 зрителей.

В составе СКА в основное время отличились Андрей Кузьменко (13-я минута), Антон Бурдасов (27), Мэт Робинсон (35), у "Ак Барса" отметились Никита Дыняк (36), Стивен Кэмпфер (38), Уил Джордан (45). Победную шайбу забросил Никита Гусев. 

"Ак Барс" прервал пятиматчевую победную серию в КХЛ. Кузьменко не уходит со льда без набранных очков пять матчей подряд. Шайба Гусева стала 150-й для хоккеиста в КХЛ.

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками после 32 игр, "Ак Барс" идет третьим на Востоке, имея в активе 45 очков в 33 встречах. В следующем матче СКА примет "Северсталь" 29 ноября, "Ак Барс" днем ранее в гостях сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".

В других матчах игрового дня "Барыс" из Нур-Султана дома оказался сильнее нижегородского "Торпедо" (4:2), уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду проиграл подольскому "Витязю" после серии буллитов (2:3), рижское "Динамо" на выезде уступило "Нефтехимику" по буллитам (2:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит321532237104-8045
2Динамо М3219210010112-7944
3СКА321423328102-7343
4ЦСКА321343111076-6742
5Северсталь31123422874-6742
6Локомотив321520321086-7239
7Спартак331250111483-8536
8Динамо Мн321140421195-10436
9Торпедо321410221382-7634
10Сочи32921311669-8728
11Динамо Р31910421561-9426
12Витязь32602551480-10126
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург322024015114-7253
2Трактор341536127105-8551
3Ак Барс33143305879-7445
4Салават Юлаев331721211092-6643
5Авангард321711111189-7140
6Сибирь321203131361-6734
7Нефтехимик321122131382-9134
8Автомобилист3210213214101-9431
9Барыс32733221580-10030
10Амур33624231667-9029
11Куньлунь32611122170-12219
12Адмирал32502322055-10219

 

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