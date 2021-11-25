Гол Гусева помог СКА обыграть "Ак Барс" в матче КХЛ

ТАСС, 25 ноября. Казанский "Ак Барс" уступил петербургскому СКА в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:4. Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 4 311 зрителей.
В составе СКА в основное время отличились Андрей Кузьменко (13-я минута), Антон Бурдасов (27), Мэт Робинсон (35), у "Ак Барса" отметились Никита Дыняк (36), Стивен Кэмпфер (38), Уил Джордан (45). Победную шайбу забросил Никита Гусев.
"Ак Барс" прервал пятиматчевую победную серию в КХЛ. Кузьменко не уходит со льда без набранных очков пять матчей подряд. Шайба Гусева стала 150-й для хоккеиста в КХЛ.
СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками после 32 игр, "Ак Барс" идет третьим на Востоке, имея в активе 45 очков в 33 встречах. В следующем матче СКА примет "Северсталь" 29 ноября, "Ак Барс" днем ранее в гостях сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".
В других матчах игрового дня "Барыс" из Нур-Султана дома оказался сильнее нижегородского "Торпедо" (4:2), уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду проиграл подольскому "Витязю" после серии буллитов (2:3), рижское "Динамо" на выезде уступило "Нефтехимику" по буллитам (2:3).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|32
|15
|3
|2
|2
|3
|7
|104-80
|45
|2
|Динамо М
|32
|19
|2
|1
|0
|0
|10
|112-79
|44
|3
|СКА
|32
|14
|2
|3
|3
|2
|8
|102-73
|43
|4
|ЦСКА
|32
|13
|4
|3
|1
|1
|10
|76-67
|42
|5
|Северсталь
|31
|12
|3
|4
|2
|2
|8
|74-67
|42
|6
|Локомотив
|32
|15
|2
|0
|3
|2
|10
|86-72
|39
|7
|Спартак
|33
|12
|5
|0
|1
|1
|14
|83-85
|36
|8
|Динамо Мн
|32
|11
|4
|0
|4
|2
|11
|95-104
|36
|9
|Торпедо
|32
|14
|1
|0
|2
|2
|13
|82-76
|34
|10
|Сочи
|32
|9
|2
|1
|3
|1
|16
|69-87
|28
|11
|Динамо Р
|31
|9
|1
|0
|4
|2
|15
|61-94
|26
|12
|Витязь
|32
|6
|0
|2
|5
|5
|14
|80-101
|26
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|32
|20
|2
|4
|0
|1
|5
|114-72
|53
|2
|Трактор
|34
|15
|3
|6
|1
|2
|7
|105-85
|51
|3
|Ак Барс
|33
|14
|3
|3
|0
|5
|8
|79-74
|45
|4
|Салават Юлаев
|33
|17
|2
|1
|2
|1
|10
|92-66
|43
|5
|Авангард
|32
|17
|1
|1
|1
|1
|11
|89-71
|40
|6
|Сибирь
|32
|12
|0
|3
|1
|3
|13
|61-67
|34
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|2
|2
|1
|3
|13
|82-91
|34
|8
|Автомобилист
|32
|10
|2
|1
|3
|2
|14
|101-94
|31
|9
|Барыс
|32
|7
|3
|3
|2
|2
|15
|80-100
|30
|10
|Амур
|33
|6
|2
|4
|2
|3
|16
|67-90
|29
|11
|Куньлунь
|32
|6
|1
|1
|1
|2
|21
|70-122
|19
|12
|Адмирал
|32
|5
|0
|2
|3
|2
|20
|55-102
|19