Гол Гусева помог СКА обыграть "Ак Барс" в матче КХЛ

ТАСС, 25 ноября. Казанский "Ак Барс" уступил петербургскому СКА в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:4. Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 4 311 зрителей.

В составе СКА в основное время отличились Андрей Кузьменко (13-я минута), Антон Бурдасов (27), Мэт Робинсон (35), у "Ак Барса" отметились Никита Дыняк (36), Стивен Кэмпфер (38), Уил Джордан (45). Победную шайбу забросил Никита Гусев.

"Ак Барс" прервал пятиматчевую победную серию в КХЛ. Кузьменко не уходит со льда без набранных очков пять матчей подряд. Шайба Гусева стала 150-й для хоккеиста в КХЛ.

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками после 32 игр, "Ак Барс" идет третьим на Востоке, имея в активе 45 очков в 33 встречах. В следующем матче СКА примет "Северсталь" 29 ноября, "Ак Барс" днем ранее в гостях сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".

В других матчах игрового дня "Барыс" из Нур-Султана дома оказался сильнее нижегородского "Торпедо" (4:2), уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду проиграл подольскому "Витязю" после серии буллитов (2:3), рижское "Динамо" на выезде уступило "Нефтехимику" по буллитам (2:3).