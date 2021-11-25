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Кубок Дэвиса

Тест на коронавирус члена сборной Испании дал положительный результат перед Кубком Дэвиса

Турнир пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии

ТАСС, 25 ноября. Тест на коронавирусную инфекцию одного из членов команды Испании по теннису дал положительный результат перед стартом Кубка Дэвиса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса пройдут с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Команда Испании является соперником по группе сборной России. Также российские теннисисты сыграют с командой Эквадора.

В состав сборной России вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций будет выступать на турнире без флага и гимна.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006).

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