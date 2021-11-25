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Кубок Дэвиса

Теннисист сборной Испании Алькарас заразился коронавирусом перед Кубком Дэвиса

Испанская команда является соперником по группе сборной России

ТАСС, 25 ноября. Тест на коронавирусную инфекцию теннисиста сборной Испании Карлоса Алькараса дал положительный результат перед стартом Кубка Дэвиса. Об этом игрок сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Команда Испании является соперником по группе сборной России. Также российские теннисисты сыграют с командой Эквадора.

"Сожалею, что мне придется пропустить столь важный турнир для меня. Я очень надеялся сыграть за свою страну здесь, в Мадриде, перед домашней публикой. Но не все получается так, как этого хотелось бы, приходится преодолевать сложности и возвращаться сильнее", - написал он.

В состав сборной России вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций будет выступать на турнире без флага и гимна.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Испанская команда - действующий победитель Кубка Дэвиса.

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