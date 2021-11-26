"Зенит" прервал пятиматчевую победную серию в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 26 ноября. Петербургский "Зенит" уступил греческому "Панатинаикосу" со счетом 64:70 в матче 12-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Афинах.

Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал защитник Джордан Лойд, набравший 15 очков. У "Панатинаикоса" больше всех очков на счету защитника Неманьи Недовича (18). Центровой греческой команды Георгиос Папаяннис оформил дабл-дабл (17 очков и 12 подборов).

"Зенит" прервал пятиматчевую победную серию в Евролиге и занимает четвертое место в турнирной таблице, одержав восемь побед и потерпев четыре поражения. "Панатинаикос" находится на 17-й позиции, с тремя победами и девятью поражениями.

Следующий матч в Евролиге "Зенит" проведет 3 декабря с сербской "Црвеной Звездой" на своей площадке, "Панатинаикос" днем ранее в гостях сыграет с ЦСКА.