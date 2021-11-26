Валиева, Туктамышева и Хромых разыграют места в финале Гран-при на шестом этапе в Сочи

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Заключительный, шестой этап Гран-при по фигурному катанию, который стартует 26 ноября в Сочи, определит, кто же в итоге выйдет в финал чемпионской серии. В женском одиночном катании от России на это право в Сочи будут претендовать чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, чемпионка мира - 2015 и серебряный призер последнего мирового первенства в Стокгольме Елизавета Туктамышева, а также Майя Хромых, завоевавшая серебряную медаль на своем первом в карьере взрослом этапе Гран-при в Турине.

Валиева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе в "Хрустальном", к этапу в России подходит в ранге двукратной рекордсменки - 15-летняя спортсменка выиграла этап Гран-при в Канаде с двумя мировыми рекордами в произвольной программе и по сумме программ - 265,08 балла (84,19+180,89). Серебро на этапе в Канаде завоевала Туктамышева, у ученицы Алексея Мишина есть хорошая возможность представить Россию в финале серии, который пройдет в декабре в японской Осаке. Вполне осязаемые шансы на это и у Хромых. Постарается пробиться в финал серии и бронзовый призер этапа в Турине бельгийка Луна Хендрикс, сенсационно выигравшая тогда короткую программу у чемпионки мира Анны Щербаковой и Хромых.

В мужских соревнованиях основным претендентом на награды российского этапа и место в финале серии будет серебряный призер итальянского этапа серии Михаил Коляда, который сейчас работает под руководством Мишина. Не меньшего внимания на последнем этапе серии по праву заслуживает и бронзовый призер этапа в Канаде Евгений Семененко, также тренирующийся у Мишина, а также его супруги Татьяны Мишиной. Третьим российским участником этапа станет Марк Кондратюк (тренер - Светлана Соколовская), это его первый этап Гран-при в карьере, бронзовый призер национального чемпионата постарается во что бы то ни стало показать себя на дебютном турнире. Главным соперником россиян в Сочи станет чемпион Европы итальянец Маттео Риццо.

Первую партию в турнире спортивных пар в Сочи должны исполнить чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов - спортсмены уже выиграли этап Гран-при в Японии, они почти наверняка выйдут в финал серии. Не менее перспективно выглядят шансы и серебряных призеров канадского этапа Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина. Их соперники - Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (Италия), канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.

В танцах на этапе в Сочи фаворитами также являются российские чемпионы мира - дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Составить конкуренцию победителям этапа в Японии, а также Анастасии Скопцовой и Кириллу Алешину попробуют серебряные призеры канадского этапа Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии, и, возможно, Сара Уртадо и Кирилл Халявин (Испания).

Этап в Сочи завершится 27 ноября, традиционное гала-представление пройдет 28 ноября.