Сборные Швеции, Хорватии и Франции выиграли первые матчи на Кубке Дэвиса

ТАСС, 26 ноября. Команды Швеции, Хорватии и Франции по теннису выиграли первые матчи на Кубке Дэвиса.

Шведы оказались сильнее канадцев (3:0), сборная Хорватии одержала победу над австралийцами (3:0), французы обыграли чехов (2:1).

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. В финальной части 18 сборных разбиты на группы, по три команды в каждой. В плей-офф выйдут шесть победителей каждой группы и две лучшие сборные, занявшие вторые места.

Сборная России начнет выступать на турнире 27 ноября, противостоять россиянам будут эквадорцы. Днем позже российская команда сыграет с испанцами. В состав сборной России вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций будет выступать на турнире без флага и гимна.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Испанская команда - действующий победитель Кубка Дэвиса.