"Ривер Плейт" в 36-й раз стал чемпионом Аргентины по футболу

ТАСС, 26 ноября. "Ривер Плейт" стал чемпионом Аргентины по футболу. Команда из Буэнос-Айреса выиграла турнир в 36-й раз.

"Ривер Плейт" набрал 52 очка и за три тура до конца чемпионата гарантировал себе первую строчку турнирной таблицы. В активе находящегося на второй позиции клуба "Дефенса и Хустисия" 40 очков за 22 игры.

"Ривер Плейт" стал чемпионом Аргентины впервые за семь лет. В 2014 году команда победила во второй части сезона ("Финаль 2014"), а затем обыграла победителя первой части ("Инисиаль 2013") "Сан-Лоренсо" в Суперфинале.

"Ривер Плейт" является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Аргентины (36). Ближайшим преследователем клуба является победитель прошлого розыгрыша турнира "Бока Хуниорс", в активе которой 28 титулов.