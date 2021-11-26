{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

"Ривер Плейт" в 36-й раз стал чемпионом Аргентины по футболу

Команда из Буэнос-Айреса набрала 52 очка в 22 матчах и за три тура до конца турнира гарантировала себе первую строчку
© AP Photo/Gustavo Garello

ТАСС, 26 ноября. "Ривер Плейт" стал чемпионом Аргентины по футболу. Команда из Буэнос-Айреса выиграла турнир в 36-й раз.

В матче 22-го тура "Ривер Плейт" со счетом 4:0 разгромил "Расинг", голами отметились Агустин Палавесино (32-я минута), Хулиан Альварес (48), Брайан Ромеро (68, 78).

"Ривер Плейт" набрал 52 очка и за три тура до конца чемпионата гарантировал себе первую строчку турнирной таблицы. В активе находящегося на второй позиции клуба "Дефенса и Хустисия" 40 очков за 22 игры.

"Ривер Плейт" стал чемпионом Аргентины впервые за семь лет. В 2014 году команда победила во второй части сезона ("Финаль 2014"), а затем обыграла победителя первой части ("Инисиаль 2013") "Сан-Лоренсо" в Суперфинале.

"Ривер Плейт" является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Аргентины (36). Ближайшим преследователем клуба является победитель прошлого розыгрыша турнира "Бока Хуниорс", в активе которой 28 титулов.

Теги
Мировой футбол
Олимпиада-2022 в Пекине
Япония примет решение о возможности бойкота Олимпиады в Пекине в подходящее время
На сегодняшний день по этому вопросу ничего не решено, отметил глава МИД Ёсимаса Хаяси
Читать полностью