Анисимов поблагодарил федерации дзюдо, отправившие на чемпионат Европы сильнейшие составы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов выразил благодарность федерациям европейских стран за то, что они отправят на смешанный командный чемпионат Европы, который пройдет 27 ноября в Уфе, сильнейшие составы. Об этом он рассказал ТАСС.

"Всего к нам приезжает 16 команд, вместе со сборной России это порядка 140 только дзюдоистов, с ними - десятки тренеров, судей, функционеров, журналистов, - сказал Анисимов. - Для всех надо организовать ПЦР-тестирование, поселить в одном отеле в условиях строгого "пузыря", при котором можно перемещаться только между гостиницей и залом. Беспрецедентные меры безопасности будут приняты и в зале в день турнира, потому что главное для нас - это здоровье участников, в первую очередь - спортсменов. Работу Европейский союз дзюдо, наша федерация и коллеги из Башкортостана провели огромную, уверен, что с организационной точки зрения нареканий не будет".

Для организаторов чемпионата Европы неожиданной сложностью стало то, что в те же сроки Международная федерация дзюдо проведет турнир "Большой шлем" в Абу-Даби. "Эти сроки они объявили позже нас, и я искренне благодарю федерации дзюдо европейских стран, которые в большинстве своем направили в Уфу сильные команды. Перед подобным выбором оказался и тренерский штаб сборной России, и наши специалисты, как мне кажется, приняли верное решение", - сказал Анисимов.

"В Абу-Даби в их весовых категориях поедут молодые атлеты, успешно проявившие себя в последние месяцы. Такие, например, как Армен Агаян и Валерий Ендовицкий, на днях выигравшие молодежное первенство Европы. Зато в остальных категориях в столице Эмиратов за Россию выступят сильнейшие спортсмены, среди них - Арман Адамян, Алан Хубецов, Аслан Лаппинагов, Дарья Давыдова", - добавил он.

Сам чемпионат Европы рассматривается как элемент подготовки к чемпионатам мира и Олимпиаде, учитывая появление смешанных соревнований в олимпийской программе. "Это возможность завоевать дополнительную медаль, поэтому чемпионат станет для нас хорошей тренировкой. Кроме того, победа на домашнем татами позволит завершить год на мажорной ноте. За сборную России выступят призер Олимпиады Тамерлан Башаев, чемпионы Европы Инал Тасоев и Дарья Межецкая, многократные победители турниров "Мировой серии" Анастасия Конкина, Махмадбек Махмадбеков и Хусен Халмурзаев", - сообщил Анисимов.

Следующий командный чемпионат Европы России - в 2024 году

Анисимов отметил, что в России на регулярной основе проводятся турниры высокого уровня, "которые неизменно заслуживают высокую оценку Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо". "В 2018 в Екатеринбурге мы организовали первый в истории чемпионат Европы среди смешанных сборных команд и сумели превратить его в настоящий праздник для зрителей, организовав фестиваль семейного дзюдо, мастер-классы, фото- и автограф-сессии. К сожалению, в этот раз подготовить такую насыщенную программу из-за ограничений не получится", - сказал глава национальной федерации.

Анисимов сообщил, какие еще международные соревнования по дзюдо будут проводиться в ближайшее время в России. "Во-первых, это "Большой шлем" - российский этап "Мирового тура", который в ближайшие три года будет проходить в Казани. Впервые он состоялся этой весной и выгодно отличался от большинства других этапов тем, что на трибунах были зрители. В 2023 году в Екатеринбурге дзюдо будет входить в программу Универсиады, в 2024 году мы снова организуем командный чемпионат Европы - в городе Кемерове. А на следующий год планируем провести уже клубный чемпионат Европы, на сей раз - в Красноярске, и очевидно, что и в дальнейшем мы будем регулярно принимать крупные старты", - подчеркнул он.

Глава Федерации дзюдо России отметил, что процесс смены поколений в сборной России завершится в течение года-полутора. "Напомню, что весной стартует рейтинговая гонка за право поехать на следующие Олимпийские игры в Париж. Как раз есть время, чтобы определиться с теми, кого мы будем готовить к этой Олимпиаде. Разумеется, кто-то из спортсменов завершит карьеру, и мы постараемся найти для них место в тренерском штабе сборной. Потому что эти люди не только имеют большой опыт, авторитет и успехи в дзюдо, они еще хорошо знают методы и требования наших тренеров и способны помочь им в работе с молодежью", - сказал он.