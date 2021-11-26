Анисимов: на командном чемпионате Европы в Уфе выступят титулованные зарубежные дзюдоисты

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. На командный чемпионат Европы по дзюдо в Уфе приедут все сборные - медалисты командного турнира на Олимпийских играх в Токио, кроме японцев. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

Обладателями золотых медалей Игр в Токио в командном турнире стали французы, серебряных - японцы, бронзовых - представители Германии и Израиля.

"К нам приедут все сборные - медалисты командного турнира на Играх в Токио, кроме, разумеется, японцев, - сказал Анисимов. - Самыми титулованными участниками чемпионата можно назвать представляющего Испанию двукратного чемпиона мира Николоза Шеразадишвили, чемпионов мира Неманью Майдова (Сербия) и Аслея Гонсалеса (Румыния), вице-чемпионку Игр в Токио Микаэлу Польерес из Австрии, победителя десяти этапов "Мирового тура" грузина Беку Гвиниашвили и многих других".

Командный чемпионат Европы в Уфе пройдет 27 ноября.