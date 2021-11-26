Анисимов: командный чемпионат Европы по дзюдо в Уфе пройдет практически без зрителей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Смешанный командный чемпионат Европы по дзюдо в Уфе будет проходить практически без зрителей. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

Турнир состоится 27 ноября.

"На данный момент мы выполняем указание управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, согласно которому посетить соревнования смогут только совершеннолетние зрители, имеющие удостоверение личности и QR-код, - сказал Анисимов. - Учитывая, что вместимость у спорткомплекса имени Римы Баталовой небольшая, а рассаживать людей на трибунах необходимо с соблюдением дистанции, принять много зрителей мы, к сожалению, не сможем. Поэтому я рекомендую любителям дзюдо остаться дома - чемпионат будет транслироваться в YouTube, а финалы - на ресурсах "Матч ТВ".

В августе в Уфе проходил молодежный чемпионат мира по борьбе.