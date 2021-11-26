Павлюченкова надеется выиграть турнир Большого шлема и войти в десятку мирового рейтинга

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова надеется выиграть один из турниров Большого шлема и войти в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Павлюченкова в 2021 году завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым, в составе сборной России первенствовала на Кубке Билли Джин Кинг, вышла в финал Открытого чемпионата Франции и завершила сезон на 11-м месте в рейтинге WTA.

"Финал есть, хочется выиграть один из турниров [Большого шлема] - это мечта! Войти в топ-10 [мирового рейтинга] и пытаться залезть выше и выше. 11-я строчка есть - хочется выше", - сказала Павлюченкова.