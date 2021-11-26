Александр Емельяненко назвал Шлеменко непостоянным бойцом

СЫКТЫВКАР, 26 ноября. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко назвал непостоянным бойцом соотечественника Александра Шлеменко. Об этом Емельяненко заявил журналистам.

Емельяненко 27 ноября проведет бой против бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights. Шлеменко в мае этого года победил Сантоса единогласным решением судей.

"Шлеменко не в лучшей форме подошел к бою против Марсио, - сказал Емельяненко. - Он - непостоянный боец, не всегда в лучшей форме подходит к своим поединкам. Мне очень не понравилось, как он с Марсио подрался, не было ни одной серийной работы, не было работы в партере. Были одиночные шлепки, оба соперника "сдохли".

"Они не показали себя с лучшей стороны в этом бою", - добавил боец.