Футболист сборной России Кудряшов рассказал о поддержке партнеров после матча с хорватами

ТАСС, 26 ноября Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов рассказал, что игроки национальной команды поддержали его после матча последнего тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Хорватии. Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

14 ноября в Сплите российская сборная проиграла команде Хорватии со счетом 0:1. Кудряшов забил мяч в свои ворота. Подопечные Валерия Карпина упустили возможность выйти в финальную часть мирового первенства напрямую.

"В самолете разговаривал с Виталием Кафановым (тренером вратарей сборной России - прим. ТАСС) и Матвеем Сафоновым (голкипером российской сборной - прим. ТАСС), - сказал Кудряшов. - С Матвеем проговорили часа полтора. Думаю, вратари чаще бывают в подобных ситуациях, потому что их ошибки бросаются в глаза - у полевых не всегда так. Долго общались на эту тему. Он сказал, что такое бывает, в таких случаях нельзя замыкаться в себе и сдаваться, закончили на том, что признали: хорваты его так и не пробили, зато пробил я".

Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.