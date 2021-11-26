Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кузбассе

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Матчи 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погибли более 50 человек, в том числе горноспасатели. По данным заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной ЧП на шахте мог стать взрыв метана.

"25 ноября на угольной шахте "Листвяжная" произошла трагедия, в результате которой погибли более 50 человек. РПЛ соболезнует родным и близким погибших. На всех матчах 16-го тура Тинькофф-РПЛ будет объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии", - говорится в заявлении лиги.

Матчи 16-го тура чемпионата России по футболу пройдут 27-29 ноября.