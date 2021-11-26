Отец Ивана Николишина заявил, что не расстроится, если тот не отличится в Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отец нападающего хабаровского "Амура" Ивана Николишина, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин, не расстроится, если его сын не сможет отличиться в Фонбет - Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Николишин-старший рассказал ТАСС.

Форвард "Амура" был выбран болельщиками в состав команды "Россия" и сыграет в звене с лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Вадимом Шипачевым из московского "Динамо".

"Естественно, я его поздравил - это очень ценно и почетно. Если он не забьет, то чего тут расстраиваться. Это его праздник в первую очередь, но и праздник его родных, близких, которые хотят, чтобы он выступил хорошо", - сказал Андрей Николишин.

Ранее Иван Николишин рассказал сайту КХЛ, что был на Матче звезд лиги на Красной площади, в котором принимал участие его отец, игравший со сломанным пальцем. "Да, у меня был гипс на руке - мне разрезали перчатку, я засунул туда руку, поэтому и мог держать клюшку. Это, конечно мешало, но это больше шоу, праздник, тем более это первый Матч звезд, да и в таком месте. Не хотел его пропускать, поэтому решил пойти на такие меры", - вспомнил Николишин-старший.

Матч звезд КХЛ в рамках Недели звезд хоккея пройдет в Челябинске. 15 января состоится мастер-шоу и полуфинальные матчи турнира, на следующий день - продолжение мастер-шоу, а также финал и матч за третье место.