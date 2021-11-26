Валиева выполнила тройной аксель на тренировке перед стартом этапа Гран-при в Сочи

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выполнила тройной аксель на тренировке в день старта заключительного, шестого этапа серии Гран-при в Сочи. Фигуристка вышла на лед в новом светло-фиолетовом платье.

Этап Гран-при в Сочи определит окончательный состав участников чемпионской серии, который пройдет в декабре в японской Осаке.

15-летняя Валиева выиграла этап серии Гран-при в Канаде с двумя мировыми рекордами - в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ, в Ванкувере спортсменка показала результат 265,08 (84,19+180,89) балла. Помимо тройного акселя фигуристка исполнила в прокате тройной флип, а затем каскад тройной лутц - тройной тулуп.

Серебряный призер чемпионата мира в Стокгольме Елизавета Туктамышева также справилась с тройным акселем, но не без помарки, остальные прыжки Туктамышева выполнила удачно. Чего не скажешь о серебряном призере этапа Гран-при в Турине, дебютантке серии Майе Хромых - из всех элементов на тренировке ей лучше всего удался каскад из тройного лутца и тройного тулупа.