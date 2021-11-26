Футболист "Зенита" Крицюк пропустит 2-3 месяца из-за травмы колена

ТАСС, 26 ноября. Вратарь петербургского футбольного клуба "Зенит" Станислав Крицюк выбыл на 2-3 месяца из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Голкипер получил повреждение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:4). Футболист перенес операцию на колене в одной из немецких клиник. Отмечается, что в ближайшее время он присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба "Зенита".

"Зенит" лидирует в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 33 очками в активе. В следующем матче петербуржцы примут столичный ЦСКА 28 ноября. В Лиге чемпионов команда из Санкт-Петербурга обеспечила себе третье место в группе H и вышла в плей-офф Лиги Европы.