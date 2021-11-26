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Фигурное катание

Фигурист Коляда идет четвертым после короткой программы на этапе Гран-при в Сочи

Лидирует японец Кадзуки Томоно
Михаил Коляда Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Коляда
© Сергей Бобылев/ТАСС

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Россиянин Михаил Коляда занимает четвертое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сочи.

Коляда набрал 84,48 балла. Лидирует японец Кадзуки Томоно (95,81), вторым идет представитель Грузии Морис Квителашвили (95,37), третьим - Роман Садовский из Канады (84,59). Россиянин Евгений Семененко стал седьмым (81,00), Марк Кондратюк - 11-м (74,16).

Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2017, 2018), трехкратным чемпионом России (2017, 2018, 2021).

Семененко 18 лет, в 2021 году он стал победителем командного чемпионата мира, финала Кубка России. Кондратюку 18 лет, он является бронзовым призером чемпионата страны.

Произвольную программу мужчины представят в субботу.

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Фигурное катание
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