Фигурист Коляда идет четвертым после короткой программы на этапе Гран-при в Сочи

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Россиянин Михаил Коляда занимает четвертое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сочи.

Коляда набрал 84,48 балла. Лидирует японец Кадзуки Томоно (95,81), вторым идет представитель Грузии Морис Квителашвили (95,37), третьим - Роман Садовский из Канады (84,59). Россиянин Евгений Семененко стал седьмым (81,00), Марк Кондратюк - 11-м (74,16).

Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2017, 2018), трехкратным чемпионом России (2017, 2018, 2021).

Семененко 18 лет, в 2021 году он стал победителем командного чемпионата мира, финала Кубка России. Кондратюку 18 лет, он является бронзовым призером чемпионата страны.

Произвольную программу мужчины представят в субботу.