Минспорт РФ подписал соглашения с Омской областью и Республикой Тыва по борьбе с допингом

ОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Соглашение между Министерством спорта РФ, Омской областью и Республикой Тыва по предотвращению допинга в спорте подписано в пятницу в Омске на совещании по развитию физкультуры и спорта в Сибирском федеральном округе с участием замминистра спорта России Одеса Байсултанова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

"В рамках совещания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним между Министерством спорта Российской Федерации и правительством Омской области, а также правительством Республики Тыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в России при участии регионов реализуется концепция совершенствования антидопинговой комиссии, которая предполагает закрепление регионального специалиста, курирующего антидопинговую политику, отстранение от тренировочного процесса тренеров, уличенных в применении допинга и другие меры. "Долгосрочный блок концепции поможет сформировать новый качественный состав сборных, для которых употребление допинга будет недопустимым", - подчеркнули в Министерстве спорта региона.