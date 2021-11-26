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Допинг в спорте

Минспорт РФ подписал соглашения с Омской областью и Республикой Тыва по борьбе с допингом

Подписание документа прошло в рамках совещания по развитию физкультуры и спорта в Сибирском федеральном округе

ОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Соглашение между Министерством спорта РФ, Омской областью и Республикой Тыва по предотвращению допинга в спорте подписано в пятницу в Омске на совещании по развитию физкультуры и спорта в Сибирском федеральном округе с участием замминистра спорта России Одеса Байсултанова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

"В рамках совещания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним между Министерством спорта Российской Федерации и правительством Омской области, а также правительством Республики Тыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в России при участии регионов реализуется концепция совершенствования антидопинговой комиссии, которая предполагает закрепление регионального специалиста, курирующего антидопинговую политику, отстранение от тренировочного процесса тренеров, уличенных в применении допинга и другие меры. "Долгосрочный блок концепции поможет сформировать новый качественный состав сборных, для которых употребление допинга будет недопустимым", - подчеркнули в Министерстве спорта региона.

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Допинг
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