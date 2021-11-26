Таймазова пропустит командный чемпионат Европы по дзюдо из-за операции

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по дзюдо в весовой категории до 70 кг Мадина Таймазова не попала в состав сборной России на командный чемпионат Европы из-за перенесенной операции на носе. Об этом сообщил ТАСС главный тренер женской команды Дмитрий Морозов.

Командный чемпионат Европы пройдет 27 ноября в Уфе. В состав российской команды вошли Денис Ярцев, Махмадбек Махмадбеков (оба - до 73 кг), Хусен Халмурзаев (до 90 кг), Тамерлан Башаев и Инал Тасоев (оба - свыше 90 кг). В женских соревнованиях от России выступят Дарья Курбонмамадова, Анастасия Конкина (обе - до 57 кг), Алена Прокопенко, Дина Гизатулина (обе - до 70 кг), Анна Гущина и Дарья Владимирова (обе - свыше 70 кг).

"Собрать всех спортсменов одновременно очень сложно, у мужской команды, на мой взгляд, это почти получилось, а в женской команде у нас были сложности: 50% команды очень опытные девчата, половина молодых. Но так и должно быть, я считаю. Мадина прооперировала нос, и сейчас ей не до того", - сказал Морозов.

Таймазовой 22 года, в ее активе бронза чемпионата мира (2019) в командном турнире, также она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2021) и победительницей турнира серии Большого шлема в Казани (2021).

Сборная России является действующим победителем чемпионата Европы. В финале прошлого континентального первенства, который прошел в 2019 году в Минске в рамках Европейских игр, российские дзюдоисты победили команду Португалии со счетом 4:3.