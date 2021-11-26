Хачатурянц заявил, что хотел работать в РПЛ бесплатно

ТАСС, 26 ноября. Избранный на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц хотел работать в организации бесплатно, но был вынужден согласиться на работу в размере одного МРОТ. Об этом он рассказал в передаче "Коммент.Шоу" на одноименном YouTube-канале.

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц 22 ноября был единогласно избран на пост президента РПЛ. На этом посту он сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с ноября 2007 года по октябрь 2021 года.

"На кону стоит финансовый результат, который улучшит качество зрелища, который привлечет зрителей на стадионы, - сказал Хачатурянц. - Если ты все процессы делаешь понятными и прозрачными для всех, становится вопросом времени то, когда ты начнешь получать удовольствие. Самое важное - понятность и прозрачность процессов. От этого выигрывает футбол, лига".

"Пока я трачу собственные деньги. При бюджетировании низкого уровня, когда есть кассовые разрывы, когда нужно оплачивать услуги юристов. Моя зарплата равна одному МРОТ - 20 тысяч рублей. Хотел отказаться, но мне сказали, что не имею права", - отметил президент РПЛ.

Также новый глава премьер-лиги заверил, что будет делать свою работу честно. "Не за деньги, а потому что это люблю", - подчеркнул Хачатурянц.