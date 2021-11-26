Футболист сборной России Кудряшов заявил, что мечтает поехать на чемпионат мира 2022 года

ТАСС, 26 ноября. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов мечтает поехать в Катар на предстоящий чемпионат мира 2022 года. Об этом он рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Для выхода на мировое первенство 2022 года российской команде предстоит сыграть в раунде плей-офф, в котором подопечным Валерия Карпина необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится в пятницу, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.

"У меня есть мечта: поехать в Катар на чемпионат мира со сборной России, - сказал Кудряшов. - Для меня это было бы прекрасным окончанием карьеры в сборной. После чемпионата мира в России я хотел сыграть еще на одном, но не предполагал, что все так сложится и будет возможность даже поехать в Катар. Теперь это моя заветная мечта".

Кудряшову 34 года, он является воспитанником "Сибиряка" из Иркутской области. Защитник играл в московском "Спартаке", подмосковных "Химках", томской "Томи", "Краснодаре", грозненском "Ахмате", "Ростове", казанском "Рубине" и "Сочи". Также Кудряшов выступал в чемпионате Турции за "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор", за который играет и по сей день. Футболист провел 340 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал 14 результативных передач, за национальную команду он выступает с 31 августа 2016 года, за это время защитник принял участие в 48 встречах и забил один гол.