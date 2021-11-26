Кудряшов рассказал, почему не подошел к болельщикам после игры с хорватами

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов психологически не был готов к тому, чтобы подойти и поблагодарить болельщиков после заключительного матча группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии. Комментарий игрока приводит газета "Спорт-Экспресс".

14 ноября в Сплите российская сборная проиграла хорватам со счетом 0:1. Кудряшов забил мяч в свои ворота. Подопечные Валерия Карпина упустили возможность выйти в финальную часть мирового первенства напрямую.

"После финального свистка я сразу ушел в подтрибунку. Навстречу шел кто-то из ребят, поддержали меня, Карпин и тренерский штаб тоже подошли. Естественно, мы все видели группу поддержки из России, было приятно, когда мы выходили перед игрой на гимн и слышали наших болельщиков, несмотря на полный стадион хорватов, после игры я был не в состоянии подойти и поблагодарить их. Наверное, это неправильно, но на тот момент я ушел в себя", - сказал Кудряшов.

"В раздевалке никто ничего не говорил. Я сидел, опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвел команду и страну. Хоть и не назовешь это ошибкой, а лишь стечением обстоятельств, но мне было тяжело в тот момент", - добавил защитник.

Российские футболисты поборются за путевку в финальную часть чемпионата мира в раунде плей-офф, для попадания на турнир сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.