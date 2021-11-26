Паралимпийский комитет России запустил образовательный проект для спортсменов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Члены паралимпийской сборной России смогут получить образование в Московском государственном областном университете (МГОУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

Ранее в пятницу ПКР, МГОУ и фонд поддержки паралимпийского спорта "Параспорт" заключили меморандум о сотрудничестве. Соглашение подписали исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков, ректор МГОУ Елена Певцова и председатель правления фонда "Параспорт" Лариса Шишкина. Долгосрочное сотрудничество нацелено на получение новых профессиональных навыков для спортсменов паралимпийцев и людей с ограниченными возможностями здоровья в МГОУ.

"Подписание сегодняшнего соглашения, безусловно, важное и значимое событие для российского паралимпийского движения. Благодаря ему члены паралимпийских команд России уже в 2022 году смогут получить качественное образование в одном из ведущих вузов страны и в дальнейшем принять участие в развитии спорта в качестве тренеров и организаторов. Также перед спортсменами откроется возможность получить образование и в других сферах", - сказал Рожков.

"Фонд "Параспорт" рад поддержать общую инициативу по получению качественного образования чемпионами и спортсменами паралимпийского комитета, - отметил глава фонда Олег Бойко. - Я знаю, что многие ребята, показывая отличные спортивные результаты, мечтают еще и о творческих профессиях, нужно дать им эту возможность. Спортсмены всегда должны иметь выбор: продолжить карьеру в спорте в качестве тренера или проявить себя в другой профессии".

"МГОУ - это динамично развивающийся классический университет, - отметила Певцова. - Сегодня факультету физической культуры университета исполняется 75 лет, 33 выпускника факультета стали олимпийскими чемпионами. Мы очень ждем паралимпийцев и можем сказать, что у нас нет неинтересных и невостребованных направлений, на сегодняшний день у нас более 180 программ подготовки, и их число постоянно растет. Мы всегда идем в ногу со временем и понимаем те потребности и запросы, которые стоят перед государством".