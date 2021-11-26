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Кубок Первого канала

Болельщики до шести лет могут бесплатно посетить матчи Кубка Первого канала по хоккею

Соревнования пройдут в Москве с 15 по 19 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Болельщики до шести лет смогут посетить бесплатно матчи Кубка Первого канала по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Кубок Первого канала пройдет в Москве на "ЦСКА-Арене" с 15 по 19 декабря.

"На данный момент билетная программа на традиционный зимний московский турнир включает три категории. Болельщики до шести лет включительно могут посетить матчи Кубка Первого канала бесплатно (с родителем, у которого есть билет, без выделения дополнительного места)", - сказано в сообщении.

Для прохода на "ЦСКА-Арену" помимо билета необходимо предоставить QR-код, подтверждающий вакцину или перенесенное заболевание коронавирусом. На протяжении всего нахождения на стадионе необходимо соблюдать масочный режим.

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Кубок Первого канала по хоккею
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