Болельщики до шести лет могут бесплатно посетить матчи Кубка Первого канала по хоккею

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Болельщики до шести лет смогут посетить бесплатно матчи Кубка Первого канала по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Кубок Первого канала пройдет в Москве на "ЦСКА-Арене" с 15 по 19 декабря.

"На данный момент билетная программа на традиционный зимний московский турнир включает три категории. Болельщики до шести лет включительно могут посетить матчи Кубка Первого канала бесплатно (с родителем, у которого есть билет, без выделения дополнительного места)", - сказано в сообщении.

Для прохода на "ЦСКА-Арену" помимо билета необходимо предоставить QR-код, подтверждающий вакцину или перенесенное заболевание коронавирусом. На протяжении всего нахождения на стадионе необходимо соблюдать масочный режим.