Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Сочи

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца на этапе Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сочи.

Спортсмены показали результат 86,81 балла. Вторыми идут Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии (79,56), третье место занимают представители Канады Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (76,39). Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин располагаются на шестой позиции (71,95), Елизавета Худайбердиева и Егор Базин занимают последнее, восьмое место (71,05).

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы 2020 года.

Произвольный танец дуэты представят в субботу.