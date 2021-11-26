Первая партия матча за мировую шахматную корону проходит при аншлаге

ДУБАЙ /ОАЭ/, 26 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Все билеты на первый день матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном были проданы. Об этом ТАСС сообщил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Идет первая партия игры.

"Игровой зал вмещает порядка трехсот человек, первая партия проходит при аншлаге. В зале как обычные болельщики, так и аккредитованные посетители и журналисты, - сказал Дворкович. - Что касается продаж, то раскупили абсолютно все билеты на первый день: как самые дешевые, так и вип-билеты".

Самый дешевый билет на матч за мировую шахматную корону стоит $26. Самый дорогой, класса VIP - $534.