Обладатель Кубка Стэнли Клод Жюльен возглавит сборную Канады на Кубке Первого канала

ТАСС, 26 ноября. Сборная Канады по хоккею подтвердила участие в Кубке Первого канала и Кубке Шпенглера, команду возглавит обладатель Кубка Стэнли с "Бостоном" Клод Жюльен. Об этом сообщает пресс-служба Федерация хоккея Канады.

Его помощниками станут Брюс Будро и Скотт Уокер. Генеральным менеджером команды станет двукратный чемпион мира Шейн Доан, в роли ассистента генменеджера выступит Блэр Макэси.

"Это потрясающий коллектив с многолетним опытом работы на высшем уровне, и мы рады работать с ними до декабря", - сказал старший вице-президент Федерации хоккея Канады Скотт Салмонд. - В рамках нашей подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года мы хотели обеспечить планы на случай непредвиденных обстоятельств - если игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпиаде в Пекине. Участие в Кубке Первого канала и Кубке Шпенглера дает возможность оценить европейских игроков на фоне соревнований мирового уровня".

Ранее исполнительный директор Федерации хоккея Канады Том Ренни сообщил ТАСС, что сборная Канады может не выступить на Кубке Первого канала из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире.

Жюльену 61 год, он тренировал "Бостон" с 2007 по 2014 год, выиграв в сезоне-2010/11 Кубок Стэнли. Также в НХЛ он работал с "Монреалем" и "Нью-Джерси".

В последний раз канадцы играли на Кубке Первого канала в декабре 2017 года в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане и заняли пятое место. Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря в Москве, Кубок Шпенглера - с 26 по 31 декабря в Давосе. Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4 по 20 февраля 2022 года.