Российский боксер Силягин победил Чилембу и защитил серебряный пояс WBC

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россиянин Павел Силягин защитил серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у бывшего претендента на титул чемпиона мира малавийца Айзека Чилембы решением судей.

В послужном списке 28-летнего Силягина теперь 9 побед (4 нокаутом), ни одного поражения. В рейтинге WBC россиянин занимает восьмое место. Силягин во время любительской карьеры становился бронзовым призером чемпионата мира (2015) и Европейских игр (2015).

На счету 34-летнего Чилембы 26 побед (10 нокаутом), восемь поражений и три ничьих. В последних восьми боях он шесть раз уступил соперникам, в том числе российским боксерам Сергею Ковалеву, Дмитрию Биволу и Максиму Власову. Чилемба дважды боксировал за титул чемпиона мира, оба раза проиграв - Ковалеву в 2016 году и Биволу в 2018-м. В прошлом поединке малавиец преподнес сенсацию, сведя вничью бой с россиянином Федором Чудиновым.