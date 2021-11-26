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Бокс

Российский боксер Силягин победил Чилембу и защитил серебряный пояс WBC

В послужном списке спортсмена теперь девять побед, четыре из которых - нокаутом
Павел Силягин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Павел Силягин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россиянин Павел Силягин защитил серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у бывшего претендента на титул чемпиона мира малавийца Айзека Чилембы решением судей.

В послужном списке 28-летнего Силягина теперь 9 побед (4 нокаутом), ни одного поражения. В рейтинге WBC россиянин занимает восьмое место. Силягин во время любительской карьеры становился бронзовым призером чемпионата мира (2015) и Европейских игр (2015).

На счету 34-летнего Чилембы 26 побед (10 нокаутом), восемь поражений и три ничьих. В последних восьми боях он шесть раз уступил соперникам, в том числе российским боксерам Сергею Ковалеву, Дмитрию Биволу и Максиму Власову. Чилемба дважды боксировал за титул чемпиона мира, оба раза проиграв - Ковалеву в 2016 году и Биволу в 2018-м. В прошлом поединке малавиец преподнес сенсацию, сведя вничью бой с россиянином Федором Чудиновым.

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