Совет IIHF вернется к вопросу участия сборной Китая в Олимпиаде в ближайшие недели

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) вернется к рассмотрению вопроса участия мужской сборной Китая в Олимпийских играх в Пекине в ближайшие недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В конце сентября президент IIHF Люк Тардиф рассказал агентству AFP, что федерация сомневается в целесообразности выступления мужской сборной Китая на домашней Олимпиаде 2022 года в связи со слабым уровнем команды. Позднее IIHF и Китайская хоккейная ассоциация сообщили, что планируют оценить уровень подготовки национальной команды к Олимпиаде по результатам двух матчей "Куньлунь Ред Стар" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги - с хабаровским "Амуром" (4:5 ОТ) и омским "Авангардом" (1:4).

"Во время видеоконференции совет IIHF получил отчет от экспертной группы, просматривавшей игроков в сборную Китая, для составления оценки конкурентоспособности команды на Олимпийских играх. Совету были представлены самые свежие документы из Китайской хоккейной ассоциации по кандидатам в команду, - сообщили в пресс-службе. - Эти документы вместе с докладом экспертной группы будут рассмотрены в ближайшие недели до того, как совет соберется вновь для последующих решений. Статус сборной Китая остался без изменений, решение будет принято не ранее 6 декабря".

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.