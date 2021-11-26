Самедов: российским футболистам будет тяжело играть с поляками в первом раунде стыков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Команда Польши является самым сложным соперником, который мог достаться сборной России в полуфинале плей-офф отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, россиянам будет очень тяжело. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.

Жеребьевка стыковых матчей состоялась в пятницу в Цюрихе. Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф. Победитель матча между командами России и Польши встретится с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

"То, что команда Польши попала в первом раунде, не очень, - сказал Самедов. - Я считаю, что нам попалась самая сильная команда в полуфинале из всех возможных, самый сложный соперник. В финале хорошо, что не команды Португалии и Италии, но сначала нужно первый раунд пройти".

"Команда Польши - хорошая сборная, будет тяжело, но мы играем дома, это плюс. Но жребий тяжелый. Если исходить из первого соперника, то я недоволен жребием, но что случилось, то случилось", - добавил Самедов.

Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Сборная России первую игру проведет дома, хозяева финальных матчей будут определены жребием.