Сборная России рассматривает для стыков "Лужники", "Газпром-Арену" и стадионы на юге

В полуфинале плей-офф россияне на домашнем поле примут команду Польши. Победитель встретится с сильнейшим в полуфинальном противостоянии между сборными Швеции и Чехии.

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу рассматривает "Газпром-Арену" в Санкт-Петербурге, московский стадион "Лужники" и арены в южных городах страны для проведения матчей плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Сборная России сыграет с поляками в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира

"Конкретики пока нет, - сказал Карпин. - Хотелось бы сыграть в "Лужниках". Думаем про это, будет ли возможность. Но в наши ковидные времена не знаю, в каком регионе и как это будет".

"Рассматриваем и южные стадионы, где и болельщикам будет удобнее. Может быть, Краснодар или Ростов-на-Дону", - добавил главный тренер сборной России.

"Рассматриваются несколько вариантов. Среди них Санкт-Петербург, "Лужники", южные города. Время еще есть. Надо поблагодарить РПЛ и клубы за перенос [тура]. Гарантий мы не даем, но то, что это нам поможет лучше подготовиться - это точно", - сказал Карпин.

Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Россияне сыграют на домашнем поле в полуфинале, а также в случае выхода в финал плей-офф.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

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