Головин заявил, что надеется на поддержку зрителей в матче с командой Польши

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин надеется, что зрители смогут поддержать национальную команду на матче с поляками. Об этом он сообщил ТАСС.

Жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира состоялась в пятницу в Цюрихе. Россияне в полуфинале плей-офф отборочного турнира встретятся с командой Польши. Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

"Польша значит Польша - большой разницы с кем играть нет. Это команды, которые борются за право сыграть на чемпионате мира, и этим все сказано, слабых тут нет, - сказал Головин. - Хорошо, что сыграем дома, надеюсь, игра пройдет со зрителями. Свои болельщики - это всегда дополнительная поддержка и мотивация".