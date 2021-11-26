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Сборные по баскетболу

Российские баскетболисты с победы над итальянцами стартовали в отборе на Кубок мира

Этот матч стал первым для сборной России под руководством нового главного тренера Зорана Лукича
Главный тренер сборной России Зоран Лукич Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Зоран Лукич
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Сборная России по баскетболу со счетом 92:78 обыграла команду Италии в матче первого тура отборочного турнира Кубка мира 2023 года. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал россиянин Антон Астапкович, набравший 21 очко. У итальянской команды больше всех очков Стефано Тонута - 18.

Этот матч стал первым для сборной России под руководством нового главного тренера Зорана Лукича. Сербский специалист возглавил национальную команду 22 октября. До него со сборной России в течение пяти лет работал Сергей Базаревич, который не сумел вывести команду на Олимпийские игры и покинул свой пост.

В следующем туре российские баскетболисты в Санкт-Петербурге сыграют с командой Исландии 29 ноября.

В группу H вместе с командами России, Италии и Исландии попала также сборная Нидерландов. Команды сыграют по два матча друг с другом. Три лучшие сборные попадут во второй групповой этап, где сыграют с тремя лучшими командами группы G, в которой выступают сборные Грузии, Испании, Северной Македонии и Украины. По итогам второго группового этапа три лучшие команды своих групп попадут на Кубок мира.

Кубок мира по баскетболу 2023 года примут три страны - Индонезия, Япония и Филиппины. Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября. Действующим победителем является сборная Испании.

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