Туктамышева рассказала, как болезнь повлияла на ее подготовку к этапу Гран-при в Сочи

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Болезнь перед стартом заключительного этапа серии Гран-при в Сочи повлияла на подготовку серебряного призера чемпионата мира по фигурному катанию россиянки Елизаветы Туктамышевой, но поддержка публики помогает ей не так сильно уставать к концу выступлений. Об этом фигуристка, занимающая второе место после короткой программы, рассказала журналистам.

Туктамышева получила за короткую программу 80,10 балла, лидирует с мировым рекордом россиянка Камила Валиева (87,42), третьей идет представительница США Мэрайя Белл (69,37).

"Я приболела неделю назад, и это смазало подготовку, поэтому довольна сегодняшним прокатом, - рассказала Туктамышева. - На утреннюю тренировку я специально вышла чуть позже, чтобы подготовиться к выступлению последним номером - вышла бы раньше, нужно было бы дольше разминаться. А на соревнованиях я стараюсь быстро размяться и пойти катать программы".

"Я простудилась, последствия остаются, а сила в мышцах, мышечная выносливость очень важны, - подчеркнула Туктамышева. - Вечером я была в тонусе, настроилась, а утром [на тренировке] их банально не хватило, я начала падать. Завтра будет еще лучше".

"Я довольна, получила удовольствие - такая теплая поддержка, такая аудитория. Зал встречал всех девушек, это чувствовалось. Когда такая энергетика, всегда приятно выступать, и ты не так устаешь к концу программы. Проверим это и завтра в произвольной программе", - отметила Туктамышева.

Произвольную программу фигуристки представят в субботу.