Карпин допустил смену руководства РФС в случае невыхода сборной России на чемпионат мира

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил смену руководства Российского футбольного союза (РФС) и наставника национальной команды в случае невыхода россиян на чемпионат мира 2022 года. Об этом Карпин рассказал журналистам.

Жеребьевка стыковых матчей состоялась в пятницу в Цюрихе. Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф. Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

"На бумаге сборные Италии или Португалии смотрятся сложнее, - сказал Карпин. - Не считаю, что это великолепный жребий. Мог быть лучше, мог быть хуже. Уровень команды Польши сопоставим с хорватами - говорить, что это хороший жребий и нам повезло, не стоит".

"Что сделать с командой, если не пройдет таких соперников? Поменять руководство РФС и тренера, возможно. Игроков - на вряд ли", - добавил Карпин.

Полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта. Россияне сыграют на домашнем поле в полуфинале, а также в случае выхода в финал плей-офф.