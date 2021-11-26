Валиева считает свой мировой рекорд на Гран-при в Сочи "почти максимумом"

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Трекхратная мировая рекордсменка Камила Валиева считает, что почти достигла своих максимальных возможностей в победном прокате в короткой программе на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

В Сочи Валиева установила мировой рекорд в короткой программе, набрав 87,42 балла. Ей также принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (180,89) и по общей сумме баллов (265,08).

"Сегодня я почти сделала свой максимум, но всегда есть к чему стремиться, - подчеркнула Валиева. - Не очень хороший получился каскад. После Канады я просто нарабатывала программу, работала немного по эмоциям".

"Выступать у себя дома мне нравится, - отметила фигуристка. - Зрители, которые приходят, знают тебя, поддерживают, всегда тепло встречают. Наверное, это помогает нам кататься".