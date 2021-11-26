Погребняк: сборная России пробьется на чемпионат мира по футболу, если обыграет поляков

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной России пробьются в основную стадию чемпионата мира в Катаре, если победят команду Польши в полуфинале плей-офф отборочного турнира. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок российской команды Павел Погребняк.

Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель встречи встретится с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

"Могло быть и хуже. В марте игра покажет, сейчас говорить что-то бессмысленно. Форма может изменится как у нас, так и у них. Если пройдем Польшу, поедем на чемпионат мира", - сказал Погребняк.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.