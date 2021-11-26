Карпин заявил, что запрета на общение с бывшим главным тренером сборной Черчесовым нет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Никаких ограничений на общение главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина с бывшим наставником команды Станиславом Черчесовым нет. Об этом Карпин рассказал журналистам.

Черчесов возглавлял команду с 2016 года по начало июля 2021 года. При нем россияне дошли до 1/4 финала чемпионата мира и пробились в финальную стадию чемпионата Европы.

"Возможно [общение], почему нет. Как вариант - да. Ни внутреннего, ни внешнего запрета [на общение с ним] нет", - сказал Карпин.