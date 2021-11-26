Головин: "Монако" выглядел убедительно в последнем матче Лиги Европы

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Монако" выглядели достаточно убедительно в матче Лиги Европы с испанским "Реал Сосьедадом". Об этом ТАСС рассказал полузащитник монегасков и сборной России Александр Головин.

"Монако" обыграл в предпоследнем матче группового этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" со счетом 2:1, Головин вышел на поле в стартовом составе, отметился голевой передачей и был заменен в конце второго тайма.

"Хорошо, что выиграли, набрали три очка и досрочно заняли первое место. Еврокубок есть еврокубок, у нас интересная группа с сильными статусными соперниками, поэтому приятно, что мы выглядели здесь достаточно убедительно и за тур до финиша решили вопрос выхода в следующий раунд", - сказал он.