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Лига Европы

Головин: "Монако" выглядел убедительно в последнем матче Лиги Европы

"Монако" обыграл в предпоследнем матче группового этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" со счетом 2:1
Александр Головин (в центре) EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин (в центре)
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Монако" выглядели достаточно убедительно в матче Лиги Европы с испанским "Реал Сосьедадом". Об этом ТАСС рассказал полузащитник монегасков и сборной России Александр Головин.

"Монако" обыграл в предпоследнем матче группового этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" со счетом 2:1, Головин вышел на поле в стартовом составе, отметился голевой передачей и был заменен в конце второго тайма.

"Хорошо, что выиграли, набрали три очка и досрочно заняли первое место. Еврокубок есть еврокубок, у нас интересная группа с сильными статусными соперниками, поэтому приятно, что мы выглядели здесь достаточно убедительно и за тур до финиша решили вопрос выхода в следующий раунд", - сказал он.

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