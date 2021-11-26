Вылегжанин заявил, что российский лыжник Терентьев будет открытием сезона

ТАСС, 26 ноября. Российский лыжник Александр Терентьев станет открытием текущего сезона Кубка мира. Такое мнение высказал трехкратный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В пятницу Терентьев победил в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо, тройку замкнул его соотечественник Эрик Валнес. Для 22-летнего Терентьева эта победа стала первой на Кубке мира. Спринт открывал новый сезон, поэтому сейчас российский лыжник возглавляет общий зачет соревнований.

"Не ожидал, что Александр выиграет, для меня это было сюрпризом, - сказал Вылегжанин. - Он молодой, у него еще нет такого большого опыта на Кубке мира, а в приоритет обычно ставишь тех людей, которые уже побеждали когда-то. Александр будет открытием этого сезона, посмотрим, как сложится дальше. Все будет зависеть от того, как он проведет весь сезон, самое главное, чтобы он не потерялся после первого спринта".