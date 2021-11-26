Колосков: у сборной России больше шансов отобраться на чемпионат мира, чем у поляков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу имеет больше шансов отобраться на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, чем команда Польши. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

По итогам жеребьевки сборной России досталась команда Польши, победитель этого матча сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

"Расклады всякие были. Что получилось, то получилось, сегодня нет непобедимых команд. Тем более, мы все-таки сеяные, а поляки - нет. Шансов чисто теоретически у нас больше, так как мы выше в рейтинге стоим, все в этой игре будет зависеть не от поляков, а от нас", - сказал Колосков.

"Мы не знаем, в какой форме подойдут [к игре] лидеры польской команды и нашей, не получит ли кто травму, надо спокойно готовиться. Плюс ко всему, мы будем играть на своем поле, так что я с надеждой смотрю в будущее", - добавил собеседник агентства.

Первую полуфинальную встречу сборная России проведет на своем поле 24 марта.