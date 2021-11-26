ЦСКА одержал волевую победу над "Йокеритом" в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 26 ноября. Хоккеисты московского ЦСКА в овертайме обыграли хельсинский "Йокерит" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе ЦСКА шайбы забросили Сергей Плотников (8-я минута), Сергей Андронов (47) и Антон Слепышев (63). У хозяев дубль оформил Вели-Матти Савинайнен (25, 32).
В следующем матче подопечные Сергея Федорова 28 ноября в гостях встретятся с рижским "Динамо". "Йокерит" в этот же день на домашней площадке примет ярославский "Локомотив".
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 33 матчах. "Йокерит" продолжает лидировать на Западе, имея в активе 46 очков после 33 встреч.
В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома проиграл "Сочи" (0:2), екатеринбургский "Автомобилист" в гостях обыграл владивостокский "Адмирал" (5:1), новосибирская "Сибирь" на домашней площадке оказалась сильнее омского "Авангарда" (5:4), а ярославский "Локомотив" на своей площадке уступил челябинскому "Трактору" (1:2, ОТ).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|33
|15
|3
|2
|2
|4
|7
|106-83
|46
|2
|Динамо М
|32
|19
|2
|1
|0
|0
|10
|112-79
|44
|3
|ЦСКА
|33
|13
|5
|3
|1
|1
|10
|79-69
|44
|4
|СКА
|32
|14
|2
|3
|3
|2
|8
|102-73
|43
|5
|Северсталь
|31
|12
|3
|4
|2
|2
|8
|74-67
|42
|6
|Локомотив
|33
|15
|2
|0
|3
|3
|10
|87-74
|40
|7
|Спартак
|33
|12
|5
|0
|1
|1
|14
|83-85
|36
|8
|Динамо Мн
|32
|11
|4
|0
|4
|2
|11
|95-104
|36
|9
|Торпедо
|32
|14
|1
|0
|2
|2
|13
|82-76
|34
|10
|Сочи
|33
|10
|2
|1
|3
|1
|16
|71-87
|30
|11
|Динамо Р
|31
|9
|1
|0
|4
|2
|15
|61-94
|26
|12
|Витязь
|32
|6
|0
|2
|5
|5
|14
|80-101
|26
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|32
|20
|2
|4
|0
|1
|5
|114-72
|53
|2
|Трактор
|35
|15
|4
|6
|1
|2
|7
|107-86
|53
|3
|Ак Барс
|33
|14
|3
|3
|0
|5
|8
|79-74
|45
|4
|Салават Юлаев
|33
|17
|2
|1
|2
|1
|10
|92-66
|43
|5
|Авангард
|33
|17
|1
|1
|1
|1
|12
|93-76
|40
|6
|Сибирь
|33
|13
|0
|3
|1
|3
|13
|66-71
|36
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|2
|2
|1
|3
|13
|82-91
|34
|8
|Автомобилист
|33
|11
|2
|1
|3
|2
|14
|106-95
|33
|9
|Барыс
|32
|7
|3
|3
|2
|2
|15
|80-100
|30
|10
|Амур
|34
|6
|2
|4
|2
|3
|17
|67-92
|29
|11
|Куньлунь
|32
|6
|1
|1
|1
|2
|21
|70-122
|19
|12
|Адмирал
|33
|5
|0
|2
|3
|2
|21
|56-107
|19