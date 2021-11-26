ЦСКА одержал волевую победу над "Йокеритом" в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 26 ноября. Хоккеисты московского ЦСКА в овертайме обыграли хельсинский "Йокерит" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА шайбы забросили Сергей Плотников (8-я минута), Сергей Андронов (47) и Антон Слепышев (63). У хозяев дубль оформил Вели-Матти Савинайнен (25, 32).

В следующем матче подопечные Сергея Федорова 28 ноября в гостях встретятся с рижским "Динамо". "Йокерит" в этот же день на домашней площадке примет ярославский "Локомотив".

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 33 матчах. "Йокерит" продолжает лидировать на Западе, имея в активе 46 очков после 33 встреч.

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома проиграл "Сочи" (0:2), екатеринбургский "Автомобилист" в гостях обыграл владивостокский "Адмирал" (5:1), новосибирская "Сибирь" на домашней площадке оказалась сильнее омского "Авангарда" (5:4), а ярославский "Локомотив" на своей площадке уступил челябинскому "Трактору" (1:2, ОТ).