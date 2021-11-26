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КХЛ

ЦСКА одержал волевую победу над "Йокеритом" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:2
Хоккеисты ЦСКА Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Хоккеисты московского ЦСКА в овертайме обыграли хельсинский "Йокерит" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА шайбы забросили Сергей Плотников (8-я минута), Сергей Андронов (47) и Антон Слепышев (63). У хозяев дубль оформил Вели-Матти Савинайнен (25, 32).

В следующем матче подопечные Сергея Федорова 28 ноября в гостях встретятся с рижским "Динамо". "Йокерит" в этот же день на домашней площадке примет ярославский "Локомотив".

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 33 матчах. "Йокерит" продолжает лидировать на Западе, имея в активе 46 очков после 33 встреч.

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома проиграл "Сочи" (0:2), екатеринбургский "Автомобилист" в гостях обыграл владивостокский "Адмирал" (5:1), новосибирская "Сибирь" на домашней площадке оказалась сильнее омского "Авангарда" (5:4), а ярославский "Локомотив" на своей площадке уступил челябинскому "Трактору" (1:2, ОТ).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит331532247106-8346
2Динамо М3219210010112-7944
3ЦСКА331353111079-6944
4СКА321423328102-7343
5Северсталь31123422874-6742
6Локомотив331520331087-7440
7Спартак331250111483-8536
8Динамо Мн321140421195-10436
9Торпедо321410221382-7634
10Сочи331021311671-8730
11Динамо Р31910421561-9426
12Витязь32602551480-10126
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург322024015114-7253
2Трактор351546127107-8653
3Ак Барс33143305879-7445
4Салават Юлаев331721211092-6643
5Авангард331711111293-7640
6Сибирь331303131366-7136
7Нефтехимик321122131382-9134
8Автомобилист3311213214106-9533
9Барыс32733221580-10030
10Амур34624231767-9229
11Куньлунь32611122170-12219
12Адмирал33502322156-10719

 

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