Шайба и передача Панарина помогли "Рейнджерс" победить "Бостон" в матче НХЛ

ТАСС, 27 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Бостон" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Строум (20-я минута), Дэймон Хант (33), Артемий Панарин (52), Алексис Лафренье (57) и Джейкоб Труба (60). У хозяев отличились Крэйг Смит (15) и Патрис Бержерон (27).

Панарин также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Строума. Всего в активе 30-летнего нападающего 21 очко в 20 матчах нынешнего сезона. Ворота "Рейнджерс" защищал российский голкипер Игорь Шестеркин, отразивший 26 бросков по своим воротам.

"Рейнджерс" занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 29 очков в 20 матчах. "Бостон" идет пятым в Атлантическом дивизионе, имея в активе 20 очков в 17 встречах.

В следующем матче "Рейнджерс" 29 ноября дома примут "Нью-Йорк Айлендерс", "Бостон" в этот же день на домашней площадке встретится с "Ванкувером".