Баскетболисты УНИКСа одержали четвертую победу подряд в Евролиге

ТАСС, 27 ноября. Казанский УНИКС со счетом 98:78 в гостях переиграл сербскую "Црвену Звезду" в матче 12-го тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард УНИКСа Джон Браун, набравший 18 очков. В составе "Црвены Звезды" больше всех очков на счету Остина Холлинза (15).

УНИКС одержал седьмую победу при пяти поражениях и поднялся на шестое место в турнирной таблице. Казанская команда выиграла четыре последние встречи. "Црвена Звезда" потерпела восьмое поражение в 12 матчах и занимает 13-е место. В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата.

В следующем туре Евролиги УНИКС 3 декабря дома примет греческий "Олимпиакос". "Црвена Звезда" в тот же день встретится с петербургским "Зенитом".