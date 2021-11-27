Российские биатлонисты начинают выступление на Кубке мира

ТАСС, 27 ноября. Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. Российские биатлонисты постараются прервать серию неудачных выступлений и заработать максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине.

Международный союз биатлонистов (IBU) несколько лет назад решил открывать сезон в финском Контиолахти, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в расписание соревнований. В нынешнем сезоне первые два этапа пройдут в Швеции.

На этой неделе мужчины и женщины разыграют медали в индивидуальной гонке и спринте, на следующей - в спринте, гонке преследования и эстафете. После в Кубке мира пройдет еще восемь этапов, впервые соревнования состоятся в Эстонии.

В феврале будет сделана пауза на Олимпийские игры в Пекине - главный старт сезона. Российская сборная сможет заработать максимальную олимпийскую квоту, если после этапа Кубка мира в Рупольдинге (12-16 января) по очкам окажется в первой тройке рейтинга. В таком случае в команду смогут войти по шесть мужчин и женщин.

В минувшем сезоне женская команда России в Кубке наций стала шестой, мужская - четвертой. В последние годы результаты российских спортсменов стабильно падали, команда обновляла антирекорды, в том числе по числу гонок без медалей - в прошлом сезоне серия затянулась на 43 старта.

Личности

Лидер сборной - чемпион мира Александр Логинов - в прошлом сезоне серьезно сдал свои позиции, став в общем зачете 17-м. Следом за ним - главное открытие сезона в составе российской сборной - Эдуард Латыпов. Его поклонники вправе рассчитывать, что в предстоящем сезоне он сможет регулярно бороться за высокие места. Также в состав команды на первый триместр Кубка мира отобрались олимпийский призер Сочи Евгений Гараничев, призеры чемпионата мира Матвей Елисеев и Карим Халили, а также Даниил Серохвостов - главная молодая надежда российского биатлона.

В женской команде явного лидера нет. Высоких результатов ждут от Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной (Кайшевой) и Ирины Казакевич. На первых этапах Кубка мира также выступят Лариса Куклина, Валерия Васнецова и Кристина Резцова, которая пропустила прошлый сезон в связи с рождением ребенка.

Ожидается, что борьбу за победу в Кубке мира у мужчин поведут норвежцы Йоханнес Бё, Стурла Легрейд, француз Кантен Фийон-Майе и швед Себастьян Самуэльссон, у женщин - норвежки Тириль Экхофф, Марте-Олсбю Ройселанн, Ханна Эберг и немка Франциска Пройсс.