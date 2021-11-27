Гол и три передачи Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Виннипег" в матче НХЛ

Капризов забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне. Российский нападающий также отметился тремя результативными передачами, всего в его активе 22 очка (шесть голов + 16 передач) в 16 матчах. Его одноклубник Дмитрий Куликов также отдал голевой пас, набрав девять очков (1+8).

"Миннесота" занимает первое место в Центральном дивизионе, набрав 27 очков в 20 играх. "Виннипег" с 22 очками после 20 матчей располагается на третьей строчке. В следующем матче "Миннесота" 28 ноября дома сыграет с "Тампой", "Виннипег" в тот же день приедет в гости к "Калгари".