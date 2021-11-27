Гол и три передачи Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Виннипег" в матче НХЛ

ТАСС, 27 ноября. "Миннесота" со счетом 7:1 дома обыграла "Виннипег" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами у победителей отметились Алекс Голигоски (1-я минута), Матс Цукарелло (8, 23), Райан Хартман (23), Джо Меррилл (30), Мэтт Дамба (52), Кирилл Капризов (56). В составе "Виннипега" шайбу забросил Пьерр Дюбуа (56).
Капризов забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне. Российский нападающий также отметился тремя результативными передачами, всего в его активе 22 очка (шесть голов + 16 передач) в 16 матчах. Его одноклубник Дмитрий Куликов также отдал голевой пас, набрав девять очков (1+8).
"Миннесота" занимает первое место в Центральном дивизионе, набрав 27 очков в 20 играх. "Виннипег" с 22 очками после 20 матчей располагается на третьей строчке. В следующем матче "Миннесота" 28 ноября дома сыграет с "Тампой", "Виннипег" в тот же день приедет в гости к "Калгари".