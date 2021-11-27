Голы Бучневича и Барбашева не помогли "Сент-Луису" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 27 ноября. "Сент-Луис" в гостях уступил "Чикаго" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сент-Луиса" отличились российские нападающие Павел Бучневич (1-я минута), Иван Барбашев (17). У "Чикаго" шайбы забросили Джуджхар Хайра (21), Брэндон Хагель (55), Алекс Дебринкэт (62).

Бучневич также сделал голевую передачу на Барбашева, всего в 18 матчах текущего сезона форвард набрал 13 очков (шесть голов + семь передач). На счету Барбашева 11 очков (5+6) за 20 игр.

"Сент-Луис" занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, набрав 23 очка в 20 играх. На счету "Чикаго" 16 очков за 20 матчей, клуб идет седьмым. Следующий матч "Сент-Луис" проведет 28 ноября дома против "Коламбуса", "Чикаго" 29 ноября примет "Сан-Хосе".

В другом матче игрового дня "Каролина" обыграла "Филадельфию" со счетом 6:3, в составе победителей шайбу забросил Андрей Свечников, у проигравших отличился Иван Проворов.