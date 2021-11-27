Сборная Испании обыграла эквадорцев на Кубке Дэвиса

ТАСС, 27 ноября. Испанские теннисисты со счетом 3:0 обыграли сборную Эквадора в первой встрече на Кубке Дэвиса.

За сборную Испании выступают Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос-Винолас, Педро Мартинес, Фелисиано Лопес и Марсель Гранольерс.

Испанцы и эквадорцы выступают в одной группе с командой России. 27 ноября российская сборная встретится с командой Эквадора, а 28 ноября сыграет с испанцами. В состав сборной России вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций будет выступать на турнире без флага и гимна.

Также в других матчах игрового дня сербы оказались сильнее австрийцев (3:0), а сборная Италии обыграла команду США (2:1).

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. В финальной части 18 сборных разбиты на группы, по три команды в каждой. В плей-офф выйдут шесть победителей каждой группы и две лучшие сборные, занявшие вторые места.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Испанская команда - действующий победитель Кубка Дэвиса.