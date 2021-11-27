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Футбол в России

Матчами с участием "Сочи" и "Краснодара" откроется 16-й тур РПЛ

"Сочи" приедет в гости к "Уралу", "Ахмат" примет "Ростов" , "Химки" встретятся дома с "Краснодаром"

ТАСС, 27 ноября. Стартовые матчи 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут 27 ноября. Занимающий третье место "Сочи" приедет в гости к "Уралу" (начало - 14:00 мск), "Ахмат" примет "Ростов" (16:30 мск), "Химки" встретятся дома с "Краснодаром" (19:00 мск).

"Краснодару" в матче с "Химками" не сможет помочь набравший форму форвард Эдуард Сперцян, дисквалифицированный за перебор желтых карточек. За подмосковную команду не сыграет центральный защитник Филипп Дагерстол, который также заработал слишком много предупреждений.

"Краснодар" занимает пятое место в таблице РПЛ, он находится в трех очках от сочинцев, которым предстоит игра в Екатеринбурге. По итогам игры прошлого тура с "Рубином" (1:2) южане потеряли двух основных защитников - удаленного Игоря Юрганова и дисквалифицированного за перебор карточек Кирилла Заику.

"Ростов", который в случае победы в Грозном может обойти в таблице "Ахмат", лишился из-за перебора предупреждений полузащитника Данила Сухомлинова. "Ахмат" же по итогам победы над "Локомотивом" потерял защитника Виталия Лысцова и полузащитника Игоря Коновалова, также дисквалифицированных из-за слишком большого количества предупреждений.

Все игры начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемеровской области на шахте "Листвяжная".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103239-1733
2Динамо1592427-1729
3Сочи1590625-1827
4Локомотив1567221-1525
5Краснодар1573524-1424
6ЦСКА1573518-1423
7Крылья Советов1572620-1723
8Рубин1564520-2022
9Ахмат1570817-2121
10Спартак1554617-2119
11Ростов1545627-2717
12Уфа1536616-2115
13Нижний Новгород1542916-2914
14Арсенал1534816-3113
15Химки1527611-2213
16Урал152676-1612

 

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