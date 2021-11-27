Матчами с участием "Сочи" и "Краснодара" откроется 16-й тур РПЛ

ТАСС, 27 ноября. Стартовые матчи 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут 27 ноября. Занимающий третье место "Сочи" приедет в гости к "Уралу" (начало - 14:00 мск), "Ахмат" примет "Ростов" (16:30 мск), "Химки" встретятся дома с "Краснодаром" (19:00 мск).

"Краснодару" в матче с "Химками" не сможет помочь набравший форму форвард Эдуард Сперцян, дисквалифицированный за перебор желтых карточек. За подмосковную команду не сыграет центральный защитник Филипп Дагерстол, который также заработал слишком много предупреждений.

"Краснодар" занимает пятое место в таблице РПЛ, он находится в трех очках от сочинцев, которым предстоит игра в Екатеринбурге. По итогам игры прошлого тура с "Рубином" (1:2) южане потеряли двух основных защитников - удаленного Игоря Юрганова и дисквалифицированного за перебор карточек Кирилла Заику.

"Ростов", который в случае победы в Грозном может обойти в таблице "Ахмат", лишился из-за перебора предупреждений полузащитника Данила Сухомлинова. "Ахмат" же по итогам победы над "Локомотивом" потерял защитника Виталия Лысцова и полузащитника Игоря Коновалова, также дисквалифицированных из-за слишком большого количества предупреждений.

Все игры начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемеровской области на шахте "Листвяжная".